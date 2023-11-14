Брянец сорвал золотое кольцо с пальца приятеля

Брянец после застолья сорвал золотое кольцо с пальца приятеля и сбежал. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию пришёл 55-летний житель Володарского района Брянска. Накануне мужчина пил вместе со своим знакомым. Застолье закончилось ссорой и дракой. А в завершении приятель сорвал с пальца потерпевшего золотое кольцо и сбежал. Мужчина оценил украшение в 34 500 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. 30-летний житель Брянска уже был судим за грабеж и мошенничество. Кольцо он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».