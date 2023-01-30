Брянец спас пожилую женщину из горящего дома

Житель деревни Нарость спас пожилую соседку из горящего дома. Об этом рассказали в региональном МЧС.

24 января и жилом доме в деревне Нарость вспыхнул пожар. За считанные минуты комнаты заполнил черный дым. В этот момент в одной из них была пожилая хозяйка. Языки пламени в окне соседского дома заметил Виктор Кий.

«Я услышал крики о помощи. Моя соседка, Мария Михайловна, не могла сама выбраться из дома из-за сильного дыма. Я искал ее на ощупь. К счастью, я достаточно быстро ее нашел и помог выбраться», — рассказал Виктор.

После того как мужчина и пожилая хозяйка оказались в безопасности, в доме обвалилось потолочное перекрытие. Прибывшие на происшествия пожарные около часа боролись с огнём. Тот уничтожил дом, сарай и все имущество пожилой женщины.

Как рассказали в спасательном ведомстве, предварительной причиной пожара стала неисправность дымохода отопительной печи. Она была очень старой.

А Виктор Кий за смелость будет представлен к награде, добавили в региональном МЧС.