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Брянец спас Турцию от лесного пожара

2021, 06 августа 12:09 Происшествия
Брянец спас Турцию от лесного пожара
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Брянский турист «зорким взглядом» обнаружил источник возгорания.

Житель Брянска Алексей Лесниченко рассказал о своем вкладе в стабилизацию ситуации, связанной с лесными пожарами в Турции.

«Были на экскурсии в горах на озере Караджаорен (Турция, Анталия) (оно же водохранилище). Я лично обнаружил своим зорким взглядом новый очаг возгорания. Причем все прямо на глазах произошло, в начале экскурсии ничего не было. Сообщил туркам, что с нами были, они – местным. Мы все пригляделись еще раз (но там моментально увеличивается дым), они сразу звонить в МЧС свой. Что сказать: было страшновато поначалу, но местные там сплавали туда, угрозу оценили. Наши туристы – понятно: «При таком ветре через пять минут будет здесь». Назад ехали – уже туда вертолеты с шарами с водой и т. д. В общем, буднично все», – сообщил брянский турист на своей странице в соцсети.

По его словам, местные жители недооценивают угрозу возникновения пожаров.

«Тяжело принять, что вот уже здесь, под боком. «Ничего ж не было», «Может, показалось», «Само, может, погаснет» – люди, в общем, одинаковы везде. Ну, либо действительно мы живем в симуляции, и пока резкость не наведешь, то и не видит никто», – заключил Алексей Лесниченко.

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