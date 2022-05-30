Ситуацию с лесными пожарами в Брянской области назвали одной из сложнейших в стране

Губернаторам пожароопасных регионов напомнили об ответственности.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов включил Брянскую область в число регионов, где грядущим летом ожидается наиболее сложная пожароопасная обстановка.

«По данным Росгидромета и многолетним наблюдениям Авиалесоохраны, июнь-июль ожидается сложным в 21 регионе. Это Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области, юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей, юг Забайкальского края, восток Челябинской области, Красноярского края, север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края, запад Якутии. В августе под угрозой вся территория Центрального федерального округа и 20 регионов северо-запада, юга, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока», – сообщил Александр Козлов «Известиям».

По его словам, во всех субъектах большинство лесных пожаров перешло с ландшафтных.

«С 1 января 2022 года это уже ответственность губернаторов», – отметил Козлов.