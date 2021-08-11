Брянец убил мать молотком и закопал тело

Убийство произошло на фоне ссоры.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Брянска. Его обвиняют в убийстве.

Днем 6 августа мужчина гостил у матери на садовом участке в поселке Нетьинка Брянского района. В ходе ссоры он несколько раз ударил пожилую женщину молотком по голове. Пенсионерка умерла на месте.

Тело матери брянец закопал на участке. В ходе расследования его извлекли из земли и направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.