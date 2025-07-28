Брянец выслушал приговор о покушении на убийство отчима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на убийство. Приговор выслушал 41-летний житель областного центра.

Вечером 1 апреля 2025 года в комнате общежития на улице Почтовой фигурант распивал спиртное вместе с отчимом. Мужчины поссорились. Обвиняемый ударил пожилого мужчину кулаком по голове, вилкой в верхнюю губу и шесть раз ножом в голову, грудь и туловища.

Конфликт вовремя заметила соседка. Она вызвала скорую помощь и полицию.

Суд приговорил виновного к шести годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.