Брянец забил знакомого до смерти гитарой и чайником

Брянца, забившего до смерти знакомого гитарой и чайником, суд отправил на восемь лет в тюрьму. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвинили 68-летнего жителя города.

5 марта 2023 года пьяный мужчина в квартире дома на улице Профсоюзов поссорился со знакомым. Потерпевшего фигурант долго бил руками и ногами, а также металлическим чайником и гитарой по голове. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший умер на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.