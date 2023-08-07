Брянец закупился стройматериалами и продуктами с чужой карты

Брянца подозревают в краже 53 тысяч рублей с чужой карты, которые он потратил на продукты и строительные материалы. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 34-летний житель Бежицкого района Брянска. Он пояснил, что с его счета пропали 53 тысячи рублей. Уведомления о списании со счета у потерпевшего были отключены, поэтому о пропаже карты и денег он узнал лишь спустя три дня.

Оперативники установили, что к преступлению причастен 33-летний житель областного центра. Ранее в поле зрения полиции он не попадал. Мужчину задержали. Он рассказал правоохранителям, что карту нашел на улице. Деньги он потратил на покупку строительных материалов и продуктов.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.