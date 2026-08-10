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Криминал

23-летний брянец украл у пенсионерки 80 тысяч рублей

2026, 10 августа 12:42
23-летний брянец украл у пенсионерки 80 тысяч рублей
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Похищенные денежные средства удалось изъять и вернуть владелице.

 

В полицию обратилась 80-летняя жительница Клинцов Брянской области с заявлением о пропаже сбережений из дома. Оперативники уголовного розыска по горячим следам установили, что к преступлению причастен 23-летний житель Новозыбковского района, ранее не имевший проблем с законом.  Молодой человек после задержания во всем признался. 

Похищенные у пенсионерки деньги были изъяты в полном объеме и возвращены законной владелице. Вору грозит наказание по уголовному делу о краже.

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