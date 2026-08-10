23-летний брянец украл у пенсионерки 80 тысяч рублей

2026, 10 августа 12:42

Похищенные денежные средства удалось изъять и вернуть владелице.

В полицию обратилась 80-летняя жительница Клинцов Брянской области с заявлением о пропаже сбережений из дома. Оперативники уголовного розыска по горячим следам установили, что к преступлению причастен 23-летний житель Новозыбковского района, ранее не имевший проблем с законом. Молодой человек после задержания во всем признался.

Похищенные у пенсионерки деньги были изъяты в полном объеме и возвращены законной владелице. Вору грозит наказание по уголовному делу о краже.