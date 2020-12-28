Брянская чиновница опеки, допустившая издевательства над ребенком в приемной семье, получила реальный срок

Суд приговорил обвиняемую к одному году колонии-поселения.

В Брянске суд вынес приговор руководительнице группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства мэрии областного центра, которая стала фигуранткой уголовного дела об издевательствах над девочкой Ирой в приемной семье из Флотского переулка.

Суд счел, что чиновница допустила ненадлежащее обращение с ребенком вследствие служебной халатности, и назначил ей в качестве наказания один год колонии-поселения. Осужденной также запрещено занимать должности в органах власти любого уровня в течение двух лет.

Семилетнюю девочку Иру случайно обнаружил сосед. Малышка находилась в закрытом помещении. была сильно истощена и с обмороженными ногами, не умела самостоятельно есть, ходить и говорить. За время, пока она находилась в приемной семье, в опеке сменилось семь сотрудников, которые должны были курировать девочку, и ни один из них не заметил неладного.

Отдельное уголовное дело было возбуждено в отношении теперь уже бывшей приемной матери.

А девочка Ира тем временем нашла новую семью, в которой встретит Новый год. Недавно новые приемные родители забрали ее из дома ребенка в Карачеве, где она проходила реабилитацию.