Брянская прокуратура провела проверку по факту травли старшеклассника в карачевской школе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Карачевского района выявила нарушения соблюдения прав детей на безопасное пребывание в образовательной организации. Они провели проверку после видеоролика, распространённого в начале февраля 2025 года в интернете. 27 января 2025 года в Карачеве в школе имени Горького ученица 9 класса нанесла побои однокласснику, а также оскорбляла его. Кроме того на видео попал факт курения.

Проверка показала, что сотрудники школы знали о длительном конфликте между учениками, но мер по его пресечению не принимали. Произошедшая ранее драк была сокрыта. Без внимания осталось и психологическое состояние подростков.

Двух должностных лиц школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Директора школы суд оштрафовал на 10 тысяч рублей за нарушение прав и свобод обучающихся. Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Карачевского район вынесла в отношении девочки постановления по трём статьям Кодекса об административных правонарушения РФ по факту побоев, курения в общественном месте и мелкого хулиганства. Матери несовершеннолетней выписали штраф на семь с половиной тысяч рублей.