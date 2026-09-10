Партию наркосодержащего растения изъяли полицейские у брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского отдела полиции получили информацию о причастности 42-летнего брянца к незаконной деятельности. Правоохранители задержали мужчину на проспекте Ленина в Советском районе Брянска.
У подозреваемого стражи порядка изъяли два полимерных пакета с фрагментами растения зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что это – более 60 граммов наркосодержащего растения.
Фигурант пояснил, что наркотики хранил для личного потребления. Возбуждено уголовное дело.