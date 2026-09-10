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Криминал

Партию наркосодержащего растения изъяли полицейские у брянца

2026, 10 сентября 10:06
Партию наркосодержащего растения изъяли полицейские у брянца
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Партию наркосодержащего растения изъяли полицейские у брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского отдела полиции получили информацию о причастности 42-летнего брянца к незаконной деятельности. Правоохранители задержали мужчину на проспекте Ленина в Советском районе Брянска.

У подозреваемого стражи порядка изъяли два полимерных пакета с фрагментами растения зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что это – более 60 граммов наркосодержащего растения. 

Фигурант пояснил, что наркотики хранил для личного потребления. Возбуждено уголовное дело.

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