Партию наркосодержащего растения изъяли полицейские у брянца

2026, 10 сентября 10:06

Партию наркосодержащего растения изъяли полицейские у брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского отдела полиции получили информацию о причастности 42-летнего брянца к незаконной деятельности. Правоохранители задержали мужчину на проспекте Ленина в Советском районе Брянска.

У подозреваемого стражи порядка изъяли два полимерных пакета с фрагментами растения зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что это – более 60 граммов наркосодержащего растения.

Фигурант пояснил, что наркотики хранил для личного потребления. Возбуждено уголовное дело.