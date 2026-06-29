Брянский департамент здравоохранения в своих соцсетях опроверг информацию о нехватке топлива для машин скорой помощи.
Фейковое видео появилось в интернете. На нём якобы медик из Брянска заявляет о нехватке топлива для автомобилей скорой помощи. Девушка утверждает, что автомобили якобы стоят без бензина. Диспетчеры принимают экстренные звонки, но бригады не могут выехать к пациентам.
В департаменте здравоохранения Брянской области опровергли данную информацию. В ведомстве отметили, что машины скорой помощи заправляются в штатном режиме. Для служебных автомобилей хватает дизельного топлива и бензина, а все вызовы обрабатываются своевременно.
Жителей региона призвали доверять только проверенной источникам информации.