Брянский департамент здравоохранения опроверг информацию о нехватке топлива для машин

2026, 29 июня 15:43

Брянский департамент здравоохранения в своих соцсетях опроверг информацию о нехватке топлива для машин скорой помощи.

Фейковое видео появилось в интернете. На нём якобы медик из Брянска заявляет о нехватке топлива для автомобилей скорой помощи. Девушка утверждает, что автомобили якобы стоят без бензина. Диспетчеры принимают экстренные звонки, но бригады не могут выехать к пациентам.

В департаменте здравоохранения Брянской области опровергли данную информацию. В ведомстве отметили, что машины скорой помощи заправляются в штатном режиме. Для служебных автомобилей хватает дизельного топлива и бензина, а все вызовы обрабатываются своевременно.

Жителей региона призвали доверять только проверенной источникам информации.