Брянские инспекторы составили два протокола на дрифтера после публикации в Сети

Брянские инспекторы составили два протокола на дрифтера после публикации видео в Сети. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники брянской Госавтоинспекции проверили информацию, опубликованную в паблике в соцсети. На записях был запечатлён дрифтер на «ВАЗ», который катался около ёлки у ДК Железнодорожников в Фокинском районе.

Инспекторы установили водителя. На 21-летнего жителя Брянска стражи порядка составили административные материалы за нарушения правил маневрирования и отсутствие полиса «ОСАГО».