Брянские инспекторы составили два протокола на дрифтера после публикации в Сети
Брянские инспекторы составили два протокола на дрифтера после публикации видео в Сети. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сотрудники брянской Госавтоинспекции проверили информацию, опубликованную в паблике в соцсети. На записях был запечатлён дрифтер на «ВАЗ», который катался около ёлки у ДК Железнодорожников в Фокинском районе.
Инспекторы установили водителя. На 21-летнего жителя Брянска стражи порядка составили административные материалы за нарушения правил маневрирования и отсутствие полиса «ОСАГО».
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