Брянские наркодиллеры использовали для рекламы газетный киоск

Новых закладчиков заманивают перспективой заработка от 5 тысяч рублей в день.

В одном из брянских пабликов во ВКонтакте опубликовали фотографию киоска, на который нанесена реклама с предложением работы в наркобизнесе.

«В Брянске на улице Красноармейской между Полтинником и Таксопарком расположен киоск Союзпечати, который превратился в настоящую рекламную витрину торговцев смертью», — пишет автор публикации.

Комментаторы констатируют, что подобной рекламой испоганен весь Брянск, и возмущаются тем, что рекламу запрещенных веществ и работу по их распространению игнорирует полиция.