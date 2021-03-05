Брянские наркодиллеры используют для рекламы фасады исторических зданий

Очередную рекламу запрещенного товара обнаружили на фасаде типографии Юдина.

Распространители наркотиков в Брянске, загадившие граффити со своей рекламой весь город, используют для их размещения даже фасады исторических памятников.

В частности, недавно очередное наркограффити было обнаружено на стене дома №85 по улице Калинина — бывшей типографии Юдина.

В 1891 году преподаватель городского училища открыл в этом доме книжный магазин. А вскоре оборудовал там и типографию, в которой печатались местные газеты.

Ранее реклама наркоторговцев появилась и по соседству на доме № 83 — здании, где в 60-е годы 19 века открылся первый в городе телеграф. Граффити разместили прямо рядом с табличкой, информирующей, что дом охраняется государством.