Брянские наркодиллеры используют для рекламы фасады исторических зданий
Очередную рекламу запрещенного товара обнаружили на фасаде типографии Юдина.
Распространители наркотиков в Брянске, загадившие граффити со своей рекламой весь город, используют для их размещения даже фасады исторических памятников.
В частности, недавно очередное наркограффити было обнаружено на стене дома №85 по улице Калинина — бывшей типографии Юдина.
В 1891 году преподаватель городского училища открыл в этом доме книжный магазин. А вскоре оборудовал там и типографию, в которой печатались местные газеты.
Ранее реклама наркоторговцев появилась и по соседству на доме № 83 — здании, где в 60-е годы 19 века открылся первый в городе телеграф. Граффити разместили прямо рядом с табличкой, информирующей, что дом охраняется государством.
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