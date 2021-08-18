Брянские поисковики ищут пропавшую под Смоленском годовалую девочку

Людмила Кузина ушла из дома босиком в непогоду.

Брянские поисковики-добровольцы распространили информацию о годовалой Людмиле Кузиной, пропавшей в соседней Смоленской области.

Утром 17 августа девочка ушла из дома в урочище Шлыково, недалеко от деревни Кобелево, Темкинского района – с тех пор ее местонахождение неизвестно. Ребенок был босым, тогда как синоптики прогнозировали грозу.

На месте ЧП развернули штаб. В поисках Люды Кузиной задействованы полицейские, спасатели и добровольцы из отряда «Лиза Алерт», прибывшие из разных регионов.

Приметы Людмилы Кузиной: рост 85 сантиметров, нормального телосложения, короткие светлые волосы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Штаб нуждается в добровольцах, а также канистрах с 92-м бензином для генераторов, батарейках типа АА и питьевой негазированной воде в емкостях объемом 0,5 литра.