Брянские полицейские ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег

Полицейские Брянска разыскивают мужчину, подозреваемого в сбыте фальшивой купюры. Ориентировку распространили в региональном УМВД.

Инцидент произошёл 22 октября. Около 11 часов 34 минут мужчина пришёл в гипермаркет «Европа» на проспекте Московский 49а. За покупки он расплатился поддельной денежной купюрой номиналом 5000 рублей.

Приметы разыскиваемого: на вид 45 — 50 лет, рост 180 см. Мужчина был одет в тёмную куртку, синие джинсы, коричневые ботинки, чёрную шапку, полосатый.

Сотрудники УМВД России по Брянской области просят жителей помочь установить личность и местонахождение мужчины. Информацию можно сообщить по телефону 02 (с мобильного – 102) либо в любой отдел полиции.