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Брянские полицейские ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег

2022, 13 ноября 11:19 Происшествия
Брянские полицейские ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег
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Полицейские Брянска разыскивают мужчину, подозреваемого в сбыте фальшивой купюры. Ориентировку распространили в региональном УМВД. 

Инцидент произошёл 22 октября. Около 11 часов 34 минут мужчина пришёл в гипермаркет «Европа» на проспекте Московский 49а. За покупки он расплатился поддельной денежной купюрой номиналом 5000 рублей.

Приметы разыскиваемого: на вид 45 — 50 лет, рост 180 см. Мужчина был одет в тёмную куртку, синие джинсы, коричневые ботинки, чёрную шапку, полосатый.

Сотрудники УМВД России по Брянской области просят жителей помочь установить личность и местонахождение мужчины. Информацию можно сообщить по телефону 02 (с мобильного – 102) либо в любой отдел полиции.

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