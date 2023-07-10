Брянские полицейские ищут расплатившуюся поддельными деньгами женщину

Полицейские ищут женщину, расплатившуюся поддельными деньгами в магазине одежды в Брянске.

Как рассказали в региональном УМВД, 21 июня около 19 часов 57 минут в магазине Cropp в ТЦ на улица Объездная, 30, покупательница расплатилась поддельной денежной купюрой номиналом 5000 рублей.

Приметы разыскиваемой: на вид 45-50 лет, среднего телосложения. Женщина была одета в белую футболку, юбку светло-коричневого цвета. При у неё была бела сумка.

Полиция просит помощи у жителей в розыске подозреваемой. Информацию можно сообщить по телефону 02 (102) либо в ближайший отдел.