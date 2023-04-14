Брянские полицейские ищут расплавившегося чужой картой мужчину

Полицейские ищут в Брянске мужчину, потратившего более шести тысяч рублей с чужой карты. Ориентировку распространили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 25-летняя жительница Бежицкого района. С потерянной заявительницей карты пропали более 6500 рублей.

Стражи порядка выяснили, что деньги в магазинах потратил неизвестный мужчина. Она попал на записи камер видеонаблюдения.

Приметы разыскиваемого: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет в черную куртку с белым воротником, на куртке имеется надпись белого цвета, черную шапку, темные брюки.

Жителей просят помочь в установлении личности мужчины. Информацию можно сообщить в полицию по телефонам 8 (4832) 67-01-02 или 8 999 376 78 70.