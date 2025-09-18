Город32

Брянские полицейские ищут скрывшегося с места аварии водителя

2025, 18 сентября 10:35 Происшествия
Брянские полицейские ищут скрывшегося с места аварии водителя. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.  

 

16 сентября вечером на 26 км автомобильной дороги «Трубчевск — Погар» в Погарском районе неустановленный водитель за рулём автомобиля сбил  56-летнюю женщину. Она шла по краю проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход  с тяжёлыми травмами попала в больницу. 

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и ищут водителя, скрывшегося с места аварии.

