Брянские полицейские ищут скрывшегося с места аварии водителя
Брянские полицейские ищут скрывшегося с места аварии водителя. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
16 сентября вечером на 26 км автомобильной дороги «Трубчевск — Погар» в Погарском районе неустановленный водитель за рулём автомобиля сбил 56-летнюю женщину. Она шла по краю проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход с тяжёлыми травмами попала в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и ищут водителя, скрывшегося с места аварии.
