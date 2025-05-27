Брянские полицейские ищут скрывшегося с места ДТП водителя

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

6 мая «Ростелеком» организовал в брянском кинотеатре «Победа» показ первого эпизода многосерийного фильма «Рослый». Его зрителями стали жители города, представители регионального медиасообщества, а специальными гостями — генеральный продюсер Марина Яценко, актер и продюсер Дмитрий Буренков, исполнительный продюсер Андрей Куценко и актер Сергей Ходьков, который сыграл в картине связиста Костю.

Железнодорожники завершили подготовку пассажирской инфраструктуры в Брянской области к работе в летний период. На 193 станциях и остановочных пунктах приведено в порядок покрытие на платформах, обновлены полосы безопасности и навигационные указатели, произведена замена освещения на светодиодное, выполнена окраска павильонов, ограждений, скамеек и урн.

Как сообщает телеграм канал «Россети Центр», диспетчер участка оперативно-технологического управления распределительной сетью Центра управления сетями филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Дмитрий Работаев за десять лет работы в энергетике зарекомендовал себя как специалист высокой ответственности: надёжен, собран, способен быстро оценить обстановку и принять верное решение. От его точных и своевременных действий во многом зависит стабильность электроснабжения жителей Брянской области. Руководство отмечает его профессионализм и дисциплинированность.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».