Брянские полицейские изъяли 23 единицы оружия за двое суток

В Брянской области за двое суток полицейские выявили 43 факта, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, возбуждено 16 уголовных дел, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В 18 случаях назначено проведение соответствующих исследований и экспертиз, в 9 случаях оружие было выдано гражданами добровольно.

Из незаконного оборота изъято 23 единицы оружия, не состоящего на учете, 1462 единицы боеприпаса различного калибра, 15 основных частей к оружию.

Напомним, дятьковские полицейские при обыске дома изъяли самодельное оружие.