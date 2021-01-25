Дятьковские полицейские при обыске дома изъяли самодельное оружие

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России «Дятьковский» провели обыска в частном домовладении 58-летнего жителя поселка Дружба Дятьковского района.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли пистолет, изготовленный самодельным способом, и несколько патронов. Боеприпасы и кустарное оружие, пригодные для стрельбы, стражи порядка направили на экспертизу.

Хозяин домовладения был задержан. В отделе полиции он пояснил, что нашел пакет с пистолетом около мусорного бака, а патроны – в лесу недалеко от дома – и решил оставить их себе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за «Незаконные приобретение, хранение и перевозку оружия». Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.