Брянские полицейские изъяли более 100 бутылок контрафактного алкоголя

Стражи порядка изъяли у жителя села Глинищево более 100 бутылок контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции Брянской области задержали 47-летнего жителя села Глинищево, подозреваемого в незаконном обороте алкоголя. По версии следствия привлек к сбыту контрафакта еще четверых мужчин в возрасте от 46 до 50 лет.

При обыске полицейские изъяли более 100 бутылок немаркированной алкогольной продукции стоимостью более 250 тысяч рублей. Они предназначались для перепродажи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».