Брянские полицейские изъяли более трех тысяч патронов

Брянские полицейские за полмесяца изъяли более трех тысяч патронов и почти сто единиц оружия. Об этом сообщили в региональном УМВД.

УМВД России по Брянской области вместе с региональным Управлением Росгвардии 17 дней проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Стражи правопорядка проверили более 1200 владельцев оружия. Правоохранители выявили 47 нарушений порядка оборота оружия.

Кроме того, в ходе операции полицейские из оборота изъяли 97 единиц оружия и более 3000 патронов. 35 единиц оружия владельцы сдали добровольно.