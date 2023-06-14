Брянские полицейские изъяли более тысячи пачек контрафактных сигарет

Полицейские изъяли более тысячи пачек контрафактных сигарет из микроавтобуса в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Брянской области выявили факт торговли немаркированной табачной продукцией.

Полицейские установили, что 50-летний житель города Клинцы на рынке продавал в розницу контрафактные сигареты зарубежного производства. Товар он хранил в салоне своего микроавтобуса.

Полиции изъяли из оборота 1040 пачек сигарет общей стоимостью более 124 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере».