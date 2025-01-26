Брянские полицейские изъяли контрафактные сигареты на почти два миллиона рублей

Брянские полицейские изъяли из незаконного оборота контрафактные сигареты на почти два миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействию коррупции выявили факт реализации в Унече немаркированных сигарет, изготовленные в одной из стран ближнего зарубежья. В преступлении подозревают 59-летнего жителя района. При обыске в принадлежащих мужчине магазине и хозяйственной постройке правоохранители обнаружили более 13 500 пачек немаркированной табачной продукции. Их стоимость превысила 1 740 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело.