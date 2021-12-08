Брянские полицейские изъяли наркотики у приезжего из Калужской области

Подозреваемый приготовил запрещённое вещество для распространения в регионе.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянску задержали в Фокинском районе 20-летнего жителя Калужской области. При досмотре у мужчины изъяли пакет с порошком. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик PVP массой около 500 граммов.

По версии следствия, подозреваемый собирался распространять наркотики в Брянской области через «закладки».

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на время расследования задержан. Кроме того, он привлечён к административной ответственности за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков.