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Брянские полицейские изъяли немаркированный табак на сумму почти 1,3 млн

2021, 21 января 14:02 Происшествия
Брянские полицейские изъяли немаркированный табак на сумму почти 1,3 млн
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Брянские полицейские остановили автомобиль Hyundai Solaris под управлением 27-летнего жителя Почепского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

При осмотре в багажнике транспортного средства стражи порядка нашли крупную партию немаркированных сигарет производства одной из стран ближнего зарубежья. Как признался подозреваемый табак он приобрел, хранил у себя дома и перевозил, чтобы продать. Всего сотрудники полиции изъяли 11 670 пачек сигарет общей стоимостью 1 290 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы с наложением крупного штрафа.

Ранее в Брянске полицейские нашли немаркированный табак на 5 миллионов рублей.

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