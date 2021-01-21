Брянские полицейские изъяли немаркированный табак на сумму почти 1,3 млн

Брянские полицейские остановили автомобиль Hyundai Solaris под управлением 27-летнего жителя Почепского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

При осмотре в багажнике транспортного средства стражи порядка нашли крупную партию немаркированных сигарет производства одной из стран ближнего зарубежья. Как признался подозреваемый табак он приобрел, хранил у себя дома и перевозил, чтобы продать. Всего сотрудники полиции изъяли 11 670 пачек сигарет общей стоимостью 1 290 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы с наложением крупного штрафа.

Ранее в Брянске полицейские нашли немаркированный табак на 5 миллионов рублей.