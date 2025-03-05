Брянские полицейские изъяли три тысячи пачек контрафактных сигарет

Брянские полицейские изъяли из незаконного оборота три тысячи пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте немаркированных табачных изделий. Приговор выслушает 44-летний житель областного центра.

По версии следствия, мужчина с 2022 года по май 2023 года торговал в городе сигаретами импортного производства без специальной маркировке. Его деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота правоохранители изъяли около 3 тысяч пачек сигарет на более чем 350 тысяч рублей.

Обвиняемый рассказал, что раз в две недели ездил в Москву и на рынке покупал сигареты для перепродажи.