Брянские полицейские на вокзале изъяли кастет у подростка

Полицейские на вокзале в Брянске изъяли кастет у подростка. Об этом сообщили в городской администрации.

На железнодорожной станции в областном центре полицейские обнаружили у подростка кастет. Юноша прошёл с ним через рамку металлодетектора.

Экспертиза подтвердила принадлежность кастета к холодному оружию. Подросток рассказал, что «игрушку для самообороны» ему отдал приятель.

Полицейские выяснили, что за несколько лет кастет сменил четырёх владельцев. Первым был 28-летний житель Бежицкого района Брянска. Он продал кастет знакомому за 700 рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт холодного оружия». Ему грозит тюремный срок и крупный штраф.