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Происшествия

Брянские полицейские наградили юных футболистов за помощь в поимке нарушителей

2026, 02 июля 13:08
Брянские полицейские наградили юных футболистов за помощь в поимке нарушителей
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Брянские полицейские наградили юных футболистов за помощь в поимке нарушителей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Базу футбольной академии «Динамо Брянск» посетили сотрудники полиции. На тренировку команды приехали заместитель начальника регионального УМВД Михаил Будылин и начальник отдела информации и общественных связей Жанна Чернявская. Они вручили почётные грамоты УМВД России по Брянской области и памятные подарки Константину Терёшину, Даниилу Глушнёву, Павлу Гузынину и Артёму Баранову. Спортсмены помогли правоохранителям задержать нарушителей. 

Инцидент произошёл в Бежицком района Брянска. Футболисты возвращались с тренировки и увидели совершивший ДТП внедорожник. Автомобиль снёс ограждение и едва не протаранил киоск. Рядом с автомобилем находились двое мужчин. Подростки решили, что им требуется помощь и вышли из такси.  При ближайшем общении выяснилось, что водитель внедорожника и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Граждане стали вести себя агрессивно. Водитель сел за руль и начал сдавать назад, едва не сбив двух женщин-пешеходов. Но юные «динамовцы» не позволили нарушителям скрыться с места аварии.

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