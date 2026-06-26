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Общество

Врио губернатор Брянщины призвал привести в порядок пляжи областного центра

2026, 26 июня 08:27
Врио губернатор Брянщины призвал привести в порядок пляжи областного центра
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Врио губернатор Брянщины призвал привести в порядок пляжи областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

На оперативном совещании под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука с заместителями обсудили безопасный отдых граждан на водных объектах. С 1 июня в регионе работает 31 официальный пляж. На них создана инфраструктура и дежурят спасатели. 

Из-за сложной оперативной обстановки купальный сезон в нескольких муниципалитетах не открыли. Это сделали, чтобы избежать массового скопления жителей у водоемов. Но жители идут отдыхать на закрытые пляжи.

«В Брянске открыто семь пляжей — их внешний вид и санитарное состояние оставляют желать лучшего. Обращаю на это особое внимание руководителей города и требую в кратчайшие сроки привести пляжи в порядок. Следить за местами отдыха граждан — постоянная задача, стоящая перед всеми главами муниципальных образований», — отметил врио губернатора Брянской области.

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