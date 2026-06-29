В школе №33 в Брянске построят тир

2026, 29 июня 11:37

В школе №33 в Брянске построят тир. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В школе №33 в Брянске продолжается капитальный ремонт. Он стартовал в апреле. В настоящее время строители штукатурят и красят кабинеты, прокладывают электрику, монтируют отопление и канализацию, устанавливают сантехнику. Также подрядчик Переоборудует медицинский кабинет.

«После ремонта у нас появятся тир и новый конференц-зал, а у нашего музея — обновлённое помещение. Школа получит новую мебель и современные интерактивные доски», — рассказала директор школы №32 Надежда Ермикова.

Также локальная сеть интернет появится в каждом кабинете школы №33.