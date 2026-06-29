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Образование

В школе №33 в Брянске построят тир

2026, 29 июня 11:37
В школе №33 в Брянске построят тир
Источник фото

В школе №33 в Брянске построят тир. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В школе №33 в Брянске продолжается капитальный ремонт. Он стартовал в апреле.   В настоящее время строители штукатурят и красят кабинеты, прокладывают электрику,  монтируют отопление и канализацию, устанавливают сантехнику. Также подрядчик Переоборудует медицинский кабинет.

«После ремонта у нас появятся тир и новый конференц-зал, а у нашего музея — обновлённое помещение. Школа получит новую мебель и современные интерактивные доски», — рассказала директор школы №32 Надежда Ермикова.

Также локальная сеть интернет появится в каждом кабинете школы №33.

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