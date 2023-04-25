Брянские полицейские обнаружили наркотики в квартире иностранца

Стражи порядка Брянска изъяли 380 граммов «солей» из квартиры 22-летнего иностранца. Об этом сообщил в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску задержали в Советском районе 22-летнего иностранца. Его подозревали в сбыте запрещённых веществ.

При осмотре квартиры, в которой проживал молодой человек, полицейские изъяли 31 сверток и два стакана с порошком. Сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД вынесли заключение, что это «соли» общим весом 380 граммов. По версии следствия, иностранец планировал сбыть наркотики.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.