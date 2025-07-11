Брянские полицейские обнаружили наркотики в машине жителя Твери

Брянские полицейские изъяли свыше 70 свёртков с наркотиками из машины и квартиры жителя Твери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Брянска в областном центре задержали 29-летнего жителя Тверской области. Мужчину подозревали в торговле запрещенными веществами. По версии правоохранителей , он делал «закладки» в Смоленской и Брянской областях.

При личном досмотре задержанного, в его автомобиле и арендуемой квартире полицейские обнаружили 78 свертков с синтетическими наркотиками. В телефоне мужчины стали порядка нашли координаты «закладок». Из тайников правоохранители изъяли ещё порядка 30 свертков с наркотиком. Общая масса запрещённых веществ превысила 170 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.