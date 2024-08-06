Брянские полицейские оперативно раскрыли разбойное нападение на девушку

Брянские полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении на 19-летнюю девушку. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Почепе днём 2 августа на 19-летнюю девушку со спины напал незнакомый мужчина. Он схватил жертву за шею, стал душить и требовать деньги. Потерпевшая смогла закричать. Тогда нападавший сорвал с неё цепочку и скрылся. При этом он выронил ювелирное украшение.

Менее часа потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы задержать подозреваемого. 35-летний житель Почепа уже был судим за убийство.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранта заключили под стражу.