Брянские полицейские пресекли продажу контрафактной одежды

Брянские стражи порядка раскрыли факт торговли контрафактной одеждой и аксессуарами. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о незаконном использовании чужого товарного знака. По версии следствия, в преступную группу входили три жительницы Брянска и две – Калужской области.

Нескольких месяцев организатор покупала в Москве контрафактную продукцию – одежду, сумки и другие аксессуары. Сообщницы же реализовывали товар под торговыми знаками известных фирм-производителей в магазинах Брянской и Калужской областей.

Правообладателям причинён ущерб более чем на 2 млн рублей. Подозреваемым грозит до 6 лет колонии.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Брянска.