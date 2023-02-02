Брянские полицейские пресекли хищение 700 тыс рублей

Брянские полицейские пресекли мошенничество с подставными счетами на 700 тысяч рублей. Подробности преступления рассказали в региональном УМВД.

Брянские оперативники пресекли крупное мошенничество. По версии следствия, в 2021 году супруги из Санкт-Петербурга за 35 тысяч рублей заручились поддержкой сотрудницы банка в Челябинске. Та при помощи коллеги незаконна открыла расчетный счет на реквизиты воронежской фирмы-поставщика. Работница кредитной организации предоставила злоумышленникам возможность управления им.

Супруги от имени руководства фирмы направили уведомление о смене банковских реквизитов в организацию в Брянском районе. Фирма исполняла обязательства контрагента. Далее они попытались похитить 700 тысяч рублей, направленных на подконтрольный им расчетный счет. Но деньги своевременно заморозил банк.

Следователи предъявили фигурантам обвинение в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежа.

Уголовное дело направлено в Брянский районный суд.