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Брянские полицейские применили оружие для остановки нарушителя

2024, 11 сентября 12:22 Происшествия
Брянские полицейские применили оружие для остановки нарушителя
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Брянские полицейские применили оружие для остановки автомобиля, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщили региональном УМВД.  

7 сентября в полицию поступила информация о грубо нарушающем правила водителе. Ориентировку на машину марки Mazda передали патрулям. Автомобиль заметил экипаж ДПС  на 404-м километре федеральной трассы М-3 «Украина». Требование об остановки водитель прогигнорировал. Нарушителя преследовали уже несколько нарядов полиции. 

Стражам порядка пришлось применить табельное оружие для остановки. Они повредили колесо иномарки. Автомобиль они остановили в посёлке Комаричи. 39-летнего жителя Брянской области правоохранители задержали. 

Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. На нарушителя инспекторы составили несколько протоколов.

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