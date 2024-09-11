Брянские полицейские применили оружие для остановки нарушителя

Брянские полицейские применили оружие для остановки автомобиля, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщили региональном УМВД.

7 сентября в полицию поступила информация о грубо нарушающем правила водителе. Ориентировку на машину марки Mazda передали патрулям. Автомобиль заметил экипаж ДПС на 404-м километре федеральной трассы М-3 «Украина». Требование об остановки водитель прогигнорировал. Нарушителя преследовали уже несколько нарядов полиции.

Стражам порядка пришлось применить табельное оружие для остановки. Они повредили колесо иномарки. Автомобиль они остановили в посёлке Комаричи. 39-летнего жителя Брянской области правоохранители задержали.

Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. На нарушителя инспекторы составили несколько протоколов.