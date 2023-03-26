Брянские полицейские раскрыли кражу 30 шоколадок

Стражи порядка раскрыли кражу 31 плитки шоколада из магазина в областном центре. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась администрация супермаркета в Бежицком районе Брянска. Там выявили недостачу шоколадок на сумму около 2200 рублей. Кража попала на записи камер видеонаблюдения. Две девушки мимо кассы пронесли 31 плитку шоколада.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастна 18-летняя жительница и её 20-летняя подруга, уже имеющая две судимости. Шоколад они успели съесть.

Возбуждено уголовное дело.