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Брянские полицейские раскрыли кражу 30 шоколадок

2023, 26 марта 11:22 Происшествия
Брянские полицейские раскрыли кражу 30 шоколадок
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Стражи порядка раскрыли кражу 31 плитки шоколада из магазина в областном центре. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась администрация супермаркета в Бежицком районе Брянска. Там выявили недостачу шоколадок на сумму около 2200 рублей. Кража попала на записи камер видеонаблюдения. Две девушки мимо кассы пронесли 31 плитку шоколада.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастна 18-летняя жительница и её 20-летняя подруга, уже имеющая две судимости. Шоколад они успели съесть.

Возбуждено уголовное дело.

 

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