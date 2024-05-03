Брянские полицейские раскрыли кражу 80 тыс рублей с карты

Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже 80 тысяч рублей с банковской карты. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 40-летний житель Бежицкого района Брянска. У мужчины пропала банковская карта. До того момента, как заявитель обнаружил пропажу, с его счёта оказались списаны 80 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастна 38-летняя знакомая потерпевшего. накануне она была у него в гостях. Когда приятель вышел покурить, она забрала со стола банковскую карту. Деньги она потратила на дорогостоящие спиртное и продукты.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.