Брянские полицейские раскрыли кражу 80 тысяч рублей из подушки

Стражи порядка в Клинцах раскрыли кражу 80 тысяч рублей из подушки пенсионерки. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 87-летняя жительница города Клинцы. Женщина рассказала, что уходя на рынок, она не заперла дом, так как там спал её родственник. Вернувшись, заявительница обнаружила беспорядок и исчезновение 80 тысяч рублей, которые она хранила в подушке.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 60-летняя жительница села Коржовка-Голубовка. Женщина рассказала, что ходила по домам и просила милостыню. А в жилище потерпевшей вошла без приглашения. Не обращая внимания на спящего в доме мужчину, подозреваемая обыскала помещение, забрала накопления пенсионерки и ушла.

Возбуждено уголовное дело. Ущерб подозреваемая возместила.