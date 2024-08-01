Брянские полицейские раскрыли кражу 80 тысяч рублей у пенсионера

Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже 80 тысяч рублей у пенсионера. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился пожилой житель села Ардонь Клинцовского района. К мужчине в дом пришла незнакомая женщина. Она смогла усыпить бдительность пенсионера. А после её ухода заявитель обнаружил исчезновение 80 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. 30-летняя жительница Новозыбковского района.уже была судима за аналогичное преступление четыре года назад.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантка будет находиться под подпиской о невыезде до суда.