Брянские полицейские раскрыли кражу 80 тысяч рублей у пенсионера
Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже 80 тысяч рублей у пенсионера. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился пожилой житель села Ардонь Клинцовского района. К мужчине в дом пришла незнакомая женщина. Она смогла усыпить бдительность пенсионера. А после её ухода заявитель обнаружил исчезновение 80 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. 30-летняя жительница Новозыбковского района.уже была судима за аналогичное преступление четыре года назад.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантка будет находиться под подпиской о невыезде до суда.
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