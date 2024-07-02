Брянские полицейские раскрыли кражу денег из квартиры

Брянские полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже денег из квартиры. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 37-летняя жительница Унечи. Из её квартиры пропали 38 тысяч рублей, которые женщина откладывала на крупную покупку.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 29-летний житель Унечского района ранее уже был судим.

Фигурант рассказал, что проник в чужое жилье он проник, отжав входную дверь. Полицией решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».