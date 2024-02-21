Брянские полицейские раскрыли кражу двух тысяч евро из дома

Брянские полицейские раскрыли кражу двух тысяч евро, телефона и золотой цепочки из частного дома. Об этом рассказали в региональном УМВД

В полицию с заявлением о краже обратилась 52-летняя жительница Брянского района. Из дома женщины пропали сотовый телефон, золотая цепочка и две тысячи евро.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. 35-летний житель Почепского района уже ранее был судим. Он признался, что воспользовался отсутствием хозяйки дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет колонии.