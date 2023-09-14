Брянские полицейские раскрыли кражу игрушек из магазина

Сотрудники отдела полиции Володарского района Брянска установили причастность к краже 32-летнего уроженца Почепского района. Весной мужчина пришел в магазин бытовой техники в областном центре. Он взял с полки две радиоуправляемые игрушки, стоимостью около 30 тысяч рублей. Чтобы не наткнуться на охрану магазина, злоумышленник покинул торговый зал через незапертый запасной выход.

Брянские полицейские раскрыли кражу двух радиоуправляемых игрушек из магазина. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Движение автомобилей на переезде 320 км перегона Сафоново — Милохово в Смоленской области будет ограничено 18 сентября из-за ремонтных работ 18 сентября с 3:00 до 12:00 на переезде 320 км перегона Сафоново-Милохово, расположенном в районе улицы Районная подстанция города Сафоново в Смоленской области, будут проводиться ремонтные работы, а движение автотранспорта закрыто. Объезд для грузового автотранспорта — через переезд 2 км (ул. Сенная) и путепровод 315 км Сафоново — Бараново, для легкового — через путепровод 318

Реорганизация движения и парковочного пространства на привокзальной площади в Смоленске позволит обеспечить комфорт пассажиров На привокзальной площади станции Смоленск с 14 по 17 сентября пройдут работы по реорганизации схемы движения и парковочного пространства, направленные на обеспечение безопасности и комфортных условий подъезда к вокзалу. Так, по периметру площади будет организована зона «короткой» остановки — на 5 минут, для посадки и высадки пассажиров. В центре обустроят платную парковку для длительной стоянки