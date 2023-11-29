Брянские полицейские раскрыли кражу из дома в садовом обществе

Полицейские раскрыли кражу инструментов и техники из дома в садовом обществе Клинцовского района. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратился 52-летний собственник частного дома расположенный в садовом обществе «Надежда» в Клинцовском районе. В его отсутствие неизвестный взломал окно, проник в помещение и похитил бензотриммер, электропилу, телевизионную приставку и компьютерный монитор.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».