Брянские полицейские раскрыли кражу из дома в садовом обществе
Полицейские раскрыли кражу инструментов и техники из дома в садовом обществе Клинцовского района. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию с заявлением о краже обратился 52-летний собственник частного дома расположенный в садовом обществе «Надежда» в Клинцовском районе. В его отсутствие неизвестный взломал окно, проник в помещение и похитил бензотриммер, электропилу, телевизионную приставку и компьютерный монитор.
Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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