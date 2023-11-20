Брянские полицейские раскрыли кражу «Мерседеса» из автосервиса

Работника автосервиса подозревают в краже «Мерседеса» клиента. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 40-летний брянец. Несколько месяцев назад мужчина сдал свой автомобиль Mercedes в автосервис. Но иномарку пропала с территории компании.

Оперативники уголовного розыска установили причастность к преступлению 40-летнего работника автомастерской. Мужчина ранее уже был судим.

Стражи порядка выяснили, что на эвакуаторе подозреваемый увёз автомобиль в автосервис в Московской области. Там он продал машину за 700 тысяч рублей. Иномарка разобрали и продали на запчасти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».